21 Nisan 2025, Pazartesi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sürücü affı kesinlikle gündemimizde değil
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak ehliyetine el konulan sürücülere af gelecek mi sorularına sosyal medya hesabından net ifadelerle yanıt verdi. "Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız" diyen Yerlikaya, sürücü affı konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını paylaştı.