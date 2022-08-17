İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "TSK Suriye'de operasyon yapacak" anonsu hakkında flaş açıklama

Gaziantep Karkamış'taki camilerden gece yarısı "TSK, PKK'ya Suriye'de operasyon yapacak" şeklindeki anons hakkında flaş bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile biraz önce konuştum. Öyle bir sokağa çıkma yasağı filan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Yani bu tip işlerde kamu görevlilerine ikazım soğukkanlı olmalarıdır" dedi. Diğer yandan Gaziantep Valilisi Davut Gül, "Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb. bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, operasyon başlayacağına dair açıklamaların yer aldığı cami anons videolarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konunun incelendiğini bildiren Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.