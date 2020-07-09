İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalar

Sakarya’da 3 Temmuz'daki olayda patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Patlamada 3 güvenlik mensubu şehit olurken 12 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taşınması için iki alternatif ortaya konuldu. Buraya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Tam boşaltma esnasında oldu. Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var ve bir de şoför arkadaşımız var." dedi.