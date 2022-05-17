17 Mayıs 2022, Salı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki: Bu ne yaman çelişki
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu Kılıçdaroğlu'na tepi göstererek, "Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.