İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış töreninde konuştu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun halen tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a destek çıkan sözleri için 'yazıklar olsun' diyerek sitem etti. Soylu, Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz gün Van'da şehit düşen Yüzbaşı Mahmut Top'u hatırlattı.