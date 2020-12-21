İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi: Yunanistan’dan hesabı sorulacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlere karşı insanlık dışı tavır takınan ve onları ölüme iten Batı’nın karanlık zihniyetine sert sözlerle yüklendi. Soylu, Avrupa’ya, “Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Yunanistan’dan hesabı sorulacak mı?” sözleriyle mesajını iletti. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın web sitesinden son yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapıldı. Kritik açıklamada, “İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır” denildi.

Batı'nın karanlık yüzünü deşifre eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle ilgili skandal tutum sergileyenlere sosyal medyadan videolu bir mesaj iletti.

Bakan Soylu, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Frontex ve Avrupa Komisyonu'na sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce paylaşımla göndermede bulundu.

(Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "@YlvaJohansson Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. @Frontex 'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" sorusunu sordu.

TÜM BELGELER BATI'YA İLETİLDİ

Bakan Süleyman Soylu, ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasını paylaşımına ekleyerek Türkiye'nin göçmenler konusundaki hassasiyetini video ile ispatladı.





SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın web sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kritik açıklamada, "İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10'da İzmir ili Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.





Komutanlık, "Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığının altı çizildi.