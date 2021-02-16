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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te 'Gara' bilgilendirmesi yaptı! Soylu bu rakamları ilk kez verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi" dedi.