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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korucu Tim Komutanı Nimet Encü şehit oldu

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Giriş: 22.01.2023 22:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bestler Dereler'deki Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Korucu Tim Komutanı Nimet Encü'nün şehit olduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Encü, son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Encu'nun şahadet haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Soylu, paylaşımında, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü için kent merkezinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encü, gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun gözyaşlarını elleriyle sildi.

Törene, komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

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