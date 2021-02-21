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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haber’de açıkladı! İşte FETÖ’nün tüzüğü

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Giriş: 21.02.2021 00:36
Güncelleme:21.02.2021 00:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili önemli bilgileri açıkladı. Bakan Soylu, "FETÖ'nün devletteki önemli bir kurumsal yapılanmasına operasyon yaptık. Hala devam ediyor. Allah bizi kurtarmış Allah Cumhurbaşkanımızın bilgi ve ferasetinden binlerce kez razı olsun." dedi. Soylu, ilk kez A Haber’de FETÖ’nün sözde tüzüğünde yer alan detayları tek tek deşifre etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

15 TEMMUZ SONRASI YURT DIŞINDAN KAÇ FETÖ'CÜ GETİRİLDİ?

31 ülkeden toplam 137 kişi getirildi. Bunlar hep önemli pozisyonda kişiler. Mahrem imamlar, bir ülkeden başka bir ülkeye geçmeye çalışırken sahte pasaportla yakalananlar var. Sadece içeride değil dışarıda da FETÖ ile kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ne kadar Avrupa bunlar sahip çıkıyor olsa da, mali kaynak açısında ciddi bir eksilmeyle karşı karşıyalar ve kendi aralarında ciddi bir kavgayla karşı karşıyalar. 4'e 5'e bölündüler.

Bizim en önemli uğraşlarımızdan biri de yalanla ve dezenformasyon... Teknoloji gelişiyor ki bu imkanlarla mücadele ediyoruz. Yalan bunların ağzına yuva yapmış.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN FERASETİ OLMASAYDI..."

FETÖ'nün devletteki önemli bir kurumsal yapılanmasına operasyon yaptık. Hala devam ediyor. Allah bizi kurtarmış Allah Cumhurbaşkanımızın bilgi ve ferasetinden binlerce kez razı olsun. Bunların Türkiye'yi ele geçirme planlarının, ajanlıklarının, terörist anlayışlarını hissetmemiş olsaydı tarumar olurdu. Tüm iş insanlarımızı kesmiş biçmişlerdi. Hisselerini almışlardı. Hepsini perişan etmişlerdi.

Elimizde bir kurumun mahrem operasyonu var. Binlerce insanla ilgili bilgilere eriştik. Evlilikleri, evde yatak odasını izleyecek kadar mümessilleri söz konusu. X şahıs evlenecek ama babası akrabasıyla evlenmesini istiyor. X şahıs evlenecek ama şöyle bir özellik arıyor. Çocuklar, kod isimleri... Personel dosyası oluşturmuşlar. Burada sadece kim oldukları kimlik bilgileri yok. Tüm özellikleri, zafiyetlerini yukarıdan aşağıya yazmışlar. Kime soruları verdiklerini, onlara Fetih diyorlar, kimin güvenilir olduğunu ve kimin kendilerinin aracılığıyla girdiğini listelemişler.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ TÜRKİYE'DEN KAZINACAK"

Tam 40 yıldır Türkiye'yi sarmalamaya çalışan sadece terör örgütü değil, bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Hala ByLock'tan deşifre çözmeye devam ediyoruz. İstihbarat teşkilatımız, MİT, KOM bunların her biriyle çok büyük bir çalışma ortaya koyduk. 622 bin 646 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. 301 bin 932 kişi bu işlemden gözaltına alındı. 25 bin 467 kişi içeride hala tutuklu. 96 bin 782 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar ifadelerden ve ardışık aramalar üzerinden devam ediyor. FETÖ terör örgütü Türkiye'den kazınacak. En ufak bir zafiyet yaşarsak dışarıdan üzerimize çöreklenirler.

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