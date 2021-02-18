Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem uygulaması açıklaması! İşte özellikleri

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, deprem aplikasyonunun bundan sonra alınacak akıllı telefonlara yüklenmiş olarak satılmasının planlandığını ifade etti. Soylu, deprem sırasında enkaz altında kalanların uygulama ile konum bildirme şansının da olacağını ifade etti. Soylu, afet eğitiminin önemnine dikkat çekti, 'Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' dedi.

Soylu, deprem öncesi atılacak her adımın, yapılacak her yatırımın çok kıymetli olduğunu ise, 'Deprem öncesi 1 liralık yatırım deprem sonrası 7 liralık yatırımdan önemlidir' ifadeleri ile anlattı.