Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem uygulaması açıklaması! İşte özellikleri
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin deprem gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan hedefleri açıkladı. Soylu ülke genelinde depremlerin yüzde 43 bin arttığını ifade ederek, bu yıl 51 milyon kişiye afet eğitimi verilmesi için çalışılacağını söyledi. Bakan Soylu ayrıca deprem aplikasyonunun bundan sonra alınacak akıllı telefonlara yüklenmiş olarak satılmasının planlandığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, deprem aplikasyonunun bundan sonra alınacak akıllı telefonlara yüklenmiş olarak satılmasının planlandığını ifade etti. Soylu, deprem sırasında enkaz altında kalanların uygulama ile konum bildirme şansının da olacağını ifade etti. Soylu, afet eğitiminin önemnine dikkat çekti, 'Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' dedi.
Soylu, deprem öncesi atılacak her adımın, yapılacak her yatırımın çok kıymetli olduğunu ise, 'Deprem öncesi 1 liralık yatırım deprem sonrası 7 liralık yatırımdan önemlidir' ifadeleri ile anlattı.
BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Bir afet oluyor, herkes telefona sarılıyor, sokaklara dökülüyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik. Bu bize başka bir şey sağladı.
"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE OPERATÖRLERİMİZ İLE BİR UYGULAMA GELİŞTİRİYORUZ"
Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamada ne olacak, yine akıllı telefonlara indirilecek. Afet esnasında, sonrasında lazım olan pratik bilgiler olacak. Toplanma ve barınma alanlarımız ile ilgili 26+1 gruplarımız var. Bu çalışma gruplarında İstanbul'da 500 saati aşan çalışma yaptık. Neden İstanbul'a bu kadar asıldık, ABD'yi yeniden keşfetmeyelim. Burada ne yapıyorsak, diğer yerlerde de yapabiliriz.
İSTANBUL'DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARININ SAYISINI AÇIKLADI
Öğrenerek de güncelleyerek de yürüttüğümüz çalışmalar... 2-3 ayda 2900 olan toplanma alanını İstanbulda 5400'ün üzerine çıkardık. Kişi başına düşen toplanma alanı 1.29 metrekareydi, şimdi 2.85 metrekareye çıkardık. Daha da atırmaya çalışıyoruz. Yeni satın alınan telefonlara bu uygulama yüklenmiş olarak satılacak. Toplanma alanına kişiyi telefon götürecek. Her apartmanda broşürler vasıtasıyla bunu sağlamış olabileceğiz. Acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Enkaz altında ise enkaz altından bu uygulama ile sinyal verebilecek. Böyle bir yazılım ortaya konulmaktadır. Faydalı olacağını düşünüyorum.
"GELECEK NESİLLERİN BUNLARI GÖRMEMESİ ÇİN SAĞLAM ZEMİN OLUŞTURMAMIZ LAZIM"
Millet bize imkan vermiş. Sorumluluğumuz başka noktadadır. Bu nesil her şeyi gördü. Milli değerlerine, inançlarına saldırı gördü, terör gördü, darbe gördü, ihanet gördü. Bizim yapacağımız şey, gelecek nesillerin, gençlerimizin bunları yaşamamasını sağlamak için sağlam zemini oluşturmamız gerek.
"ARKADAŞÇA KARDEŞÇE SÖYLÜYORUM"
Ben Marmara Depremi'ni yaşayan insanlardan biriyim. O günleri gördük. Oradan sonra ciddi bir toparlanma içerisindeyiz. Arkadaşça, hasbice söylüyorum, kardeşçe söylüyorum, bunu tutup yönetmeliyiz.
Afet öncesi yapabileceğimiz 1 liralık yatırım, afet sonrası 7 liralık yatırımı karşılamaktadır. Öyle afetler yaşadık ki bu 1'e 500 oldu.
2022 yılında da afet bilincini artırmak için bir başka tema ilan edilebilir.
"YÜZDE 43 BİN ARTIŞ VAR"
Ülkemizde kaydedilen depremlerde yüzde 43 bin artış var. 7 ve üzerindeki depremler hepimiz için bir risk oluşturuyor. Hemen hemen tüm deprem uzmanları aynı noktada. Bunu öteleyemeyiz. Afet müdahale konusunda ciddi yol kat ettik. Eskiden kurumların entegrasyonu zayıftı, müdale gücümüz azdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın sayılı kurumları arasına giren aFAD ile her yerdeki depreme müdahale edebiliyoruz. Dünyanın en büyük 2'nci afet izlemesine sahibiz. Tatbikatlar yapıyoruz, bine yakın toplantı yaptık. Türkiye genelinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kentsel dönüşümlerin bir kısmı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Hiçbir tedbiri yeterli görmek mümkün değildir. Afet bilincini oluşturmak gerek. Afet bilincinin, doğru davranışın ne kadar önemli.