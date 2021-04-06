İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini değerlendirdi. Bakan Soylu "Milletimize burada söyleyeceğimiz söz şudur; bize ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine itimat etsinler. Bir daha darbe imasına dahi tahammülümüz yok. Buna kimsenin cesaret edememesi lazım." ifadelerini kullandı.