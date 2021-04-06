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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de darbe imalı bildiriyi yorumladı: Darbelerin imasına dahi tahammülümüz yok

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Giriş: 06.04.2021 00:18
Güncelleme:06.04.2021 00:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini değerlendirdi. Bakan Soylu "Milletimize burada söyleyeceğimiz söz şudur; bize ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine itimat etsinler. Bir daha darbe imasına dahi tahammülümüz yok. Buna kimsenin cesaret edememesi lazım." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de darbe imalı bildiriyi yorumladı: Darbelerin imasına dahi tahammülümüz yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de darbe imalı bildiriyi yorumladı: Darbelerin imasına dahi tahammülümüz yok
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