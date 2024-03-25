İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sandık güvenliği açıklaması: 594 bin personel görevlendirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 Mart seçim güvenliği konusunda yaptığı açıklamada "Sandık için her türlü tedbiri alıyoruz. 594 bin personel görevlendirildi. " ifadelerini kullandı.

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