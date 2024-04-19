19 Nisan 2024, Cuma
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Tokat'ta açıklamalarda bulundu! Canlı yayın sırasında deprem oldu
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Tokat'ta 191, Yozgat'ta 7 bina hasar gördü. Yarın gün ışımasıyla beraber hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir yaralımız, herhangi bir can kaybımız yok. Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın. Biz onları misafir etmeye hazırız. Vatandaşımıza sıcak yemek desteğimiz de olacak." dedi. Karaloğlu'nun açıklamaları sırasında Tokat'ta bir deprem daha meydana geldi.