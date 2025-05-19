İbrahim Reisi’nin ölümünün 1. yıldönümü! Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi geçtiğimiz yıl geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. 19 Mayıs'ta Reisi'yi taşıyan helikopter iki dağın arasındaki ormanlık bir alana düştü. Zorlu coğrafî şartlara rağmen bir habercilik başarısına imza atan A Haber bölgeye ilk ulaşan ekipti. Tüm dünya da o görüntüler ile yaşananlara şahitlik etmişti.

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