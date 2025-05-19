19 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İbrahim Reisi’nin ölümünün 1. yıldönümü! Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı
İbrahim Reisi’nin ölümünün 1. yıldönümü! Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı

İbrahim Reisi’nin ölümünün 1. yıldönümü! Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2025 14:46
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi geçtiğimiz yıl geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. 19 Mayıs'ta Reisi'yi taşıyan helikopter iki dağın arasındaki ormanlık bir alana düştü. Zorlu coğrafî şartlara rağmen bir habercilik başarısına imza atan A Haber bölgeye ilk ulaşan ekipti. Tüm dünya da o görüntüler ile yaşananlara şahitlik etmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Reisi’nin ölümünün 1. yıldönümü! Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de: Gabar’da 100’ün üzerinde kuyu var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de: Gabar'da 100'ün üzerinde kuyu var
Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı
Helikopter enkazına ilk A Haber ulaştı
Ertan Yıldız itiraflarında neler anlattı?
Ertan Yıldız itiraflarında neler anlattı?
İstanbul’da toplu ulaşım krizi kapıda
İstanbul'da toplu ulaşım krizi kapıda
MSB’den 19 Mayıs’a özel klip
MSB'den 19 Mayıs'a özel klip
İtirafçıya avukat baskısı!
İtirafçıya avukat baskısı!
Gabar’da tarihi anlar! Petrol kuyusunda vana açıldı
Gabar’da tarihi anlar! Petrol kuyusunda vana açıldı
Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!
Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!
DEM siyasi parti turuna başlıyor!
DEM siyasi parti turuna başlıyor!
Gabar’da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan flaş sözler
Gabar'da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş sözler
Şırnak Gabar’da 19 Mayıs yürüyüşü
Şırnak Gabar'da 19 Mayıs yürüyüşü
DEM Parti’den İmralı’ya ziyaret
DEM Parti’den İmralı’ya ziyaret
Daha Fazla Video Göster