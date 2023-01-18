18 Ocak 2023, Çarşamba
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İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara çirkin saldırı! Birçok Trabzonlunun kanser yüzünden hayatını kaybetmesiyle dalga geçerek "Çernobil artıkları" dedi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olmaya çalışan İbrahim Haskoloğlu, Trabzonlulara nefret kustu. Çernobil faciasından dolayı bölgede yaşayan birçok vatandaşın kansere yakalanarak hayatını keybetmesiyle dalga geçen Haskoloğlu, eleştirilerde bulunan Trabzonlulara "Çernobil artıkları" diyerek hakaret etti.