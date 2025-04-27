İBB’ye 2. operasyon: Kasada mermi ve çok sayıda kaşe ele geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan bir tıp merkezinde 4.5 milyon TL, 10 bin mermi ve çok sayıda kaşe ele geçirildi. Operasyona dair detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.