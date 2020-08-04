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İBB’nin yapmadığı Metrokent-Kayaşehir metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapıyor…
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; bütçesinin olmadığı iddiasıyla durdurduğu Metrokent-Kayaşehir metro projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu; metro hattının 18 ay sonra tamamlanacağını açıkladı. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberinin detayları…