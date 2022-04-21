İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu

İBB'nin toplu ulaşıma yönelik yaptığı üst üste zamlar vatandaşlar arasında büyük tepki ile karşılanırken, İstanbullular pahalı ulaşımı daha uygun hale getirmek için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Bu gelişme sonrası İBB, toplu taşımada bir başka kişinin İstanbul kartını kullananları aşağıladığı bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filmi sosyal medyada büyük tepki görürken tepkiler arasındaki "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" ifadeleri dikkat çekti.