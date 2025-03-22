İBB’den kandile uzanan yol haritası! İmamoğlu Azad Barış ile 171 kez ne konuştu?

Ekrem İmamoğlu’nun Azad Barış ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ve bu görüşmenin amacı soru işaretleri doğurdu. “Kent uzlaşısı” adı altında PKK’nın metropollere sızıp sızmadığı tartışılıyor. İBB’nin terörle bağlantılı isimlerle olan ilişkileri ve bu süreçte nasıl bir rota izlendiği araştırılırken, olayın perde arkasını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN