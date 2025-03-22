22 Mart 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İBB'den kandile uzanan yol haritası! İmamoğlu Azad Barış ile 171 kez ne konuştu?
Ekrem İmamoğlu’nun Azad Barış ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ve bu görüşmenin amacı soru işaretleri doğurdu. “Kent uzlaşısı” adı altında PKK’nın metropollere sızıp sızmadığı tartışılıyor. İBB’nin terörle bağlantılı isimlerle olan ilişkileri ve bu süreçte nasıl bir rota izlendiği araştırılırken, olayın perde arkasını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.