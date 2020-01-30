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30.01.2020

İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İBB, en yükseği 6 kat olan, tamamen yatay mimari olarak yapımı devam eden ve Esenler'de imara kapalı alanda yaşayıp hiçbir şekilde evini dönüştüremeyecek vatandaşların hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtı. Konuya ilişkin konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kentin en büyük problemi deprem demek çözüm değil. İBB, kentsel dönüşüm yapılacak, deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanan bir şey için plan iptaline gidiyor. " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, en yükseği 6 kat olan, tamamen yatay mimari olarak yapımı devam eden ve Esenler'de imara kapalı alanda yaşayıp hiçbir şekilde evini dönüştüremeyecek vatandaşların hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtı.

"KENTİN SORUNU DEPREM DEMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Konuya ilişkin konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kentin en büyük problemi deprem demek çözüm değil. Çözüm yapı stoğunu yenilemek." dedi.

"PLAN İPTALİNE GİDİYOR"

Göksu, "İBB, kentsel dönüşüm yapılacak, deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanan bir şey için plan iptaline gidiyor. " sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Kentsel dönüşümün önünde çok ciddi engeller var diyen Göksu, bunlardan birinin de siyasi pragmatizm olduğunu açıkladı. Göksu, "Çocuklarımızın hayatı ve geleceği söz konusuyken siyasi pragmatizm toplumsal geleceğin önüne geçiyor" dedi ve İBB'nin bu hayati dönüşüme engel olduğunu belirtti.

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