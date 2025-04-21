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İBB’deki rüşvet trafiğine jammer ile önlem! Satın alınması ve kullanılması yasak

İBB’deki rüşvet trafiğine jammer ile önlem! Satın alınması ve kullanılması yasak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 13:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB yönetiminin gizli toplantılarının dışarıya sızdırılmamasını sağlamak amacıyla belediye bütçesinden 84 adet sinyal kesici cihaz alındığı ve bu cihazların gizli toplantılarda kullanıldığı iddia edildi.
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İBB’deki rüşvet trafiğine jammer ile önlem! Satın alınması ve kullanılması yasak
Rüşvet trafiğine jammer ile önlem!
Rüşvet trafiğine jammer ile önlem!
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