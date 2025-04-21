21 Nisan 2025, Pazartesi
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İBB’deki rüşvet trafiğine jammer ile önlem! Satın alınması ve kullanılması yasak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB yönetiminin gizli toplantılarının dışarıya sızdırılmamasını sağlamak amacıyla belediye bütçesinden 84 adet sinyal kesici cihaz alındığı ve bu cihazların gizli toplantılarda kullanıldığı iddia edildi.