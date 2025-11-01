İBB'de yolsuzluktan casusluğa uzanan skandal! İmamoğlu ve ekibine "casusluk" suçlaması

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan tutuklandı. Sevk yazısında soruşturmanın çarpıcı ayrıntıları tek tek anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzunu kullanarak ele geçirip bilgileri yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı vurgulandı. İşte Analiz haberimiz…

