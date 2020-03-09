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09.03.2020

İBB'de skandal görüntüler! CHP'li üyeler İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı |Video

İBB Meclis'te AK Partili üyeler ile MHP'li üyeler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için ayağa kalkarakİstiklal Marşı okudu. Bazı CHP'li üyeler ise bu sırada ayağa kalkmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

İBB Mart ayı olağan meclis toplantısı İBB'nin Saraçhane'de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Meclisin devamında AK Parti ile MHP'li üyeler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için ayağa kalkarak İstiklal Marşı okundu.

CHP İSTİKLAL MARŞI'NDA AYAĞA KALKMADI
İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı CHP meclis üyelerinin bir süre ayağa kalkmadığı görüldü.

Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.


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