İBB'de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı'nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

CHP'li İBB yönetimi Pendik - Tuzla hattındaki metro çalışmalarına neden başlamadı? Bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan son durumu aktardı. Görenleri şaşkına çeviren manzarayı gösterdi. Metro istasyonunun olması gereken bölge drone ile havadan görüntülendi.

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