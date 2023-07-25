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İBB'de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı'nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 12:43
CHP'li İBB yönetimi Pendik - Tuzla hattındaki metro çalışmalarına neden başlamadı? Bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan son durumu aktardı. Görenleri şaşkına çeviren manzarayı gösterdi. Metro istasyonunun olması gereken bölge drone ile havadan görüntülendi.
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