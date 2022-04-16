İBB yönetimine kentsel dönüşüm tepkisi! Deprem bütçesini 6 kat küçülttü

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası büyük Marmara depremi öncesi kentsel dönüşüm vaatleri sözde kaldı. Megakent için hayati önemdeki projelere ödenek ayrılmazken reklama milyonlarca harcandı. İşte bu durum ulaşımdan kentsel dönüşüme birçok hizmeti olumsuz etkiledi.

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