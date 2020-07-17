17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB yönetimi yatırımları son 1 yılda yüzde 80 azalttı

İBB yönetimi yatırımları son 1 yılda yüzde 80 azalttı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2020 16:49
Güncelleme:17.07.2020 16:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yatırımları yüzde 80 azalttı. İBB 350 şantiyedeki faaliyetleri son bir yılda durdurdu, on milyar liralık projeleri de iptal etti.

2019 faaliyet raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi devam eden projeleri iptal ettiği ve yatırımları yüzde 80 azalttığı ortaya çıktı.

İBB yönetimi çalışmaların devam ettiği 350 şantiyeyi son 1 yıl içinde kapattı.

İptal edilen 10 milyar liralık projelerin ise AK Partili ilçelerde olması dikkat çekti.

Ayrıca İBB yönetimi seçimden sonra yaklaşık 12 bin kişinin işine de son verdi.

Seçim kampanyasında trafik sorununa çözüm getireceğiz denilmesine rağmen son 1 yılda İstanbul'da ulaşım konusunda herhangi bir adım atılmaması da dikkat çekti.

İstanbul'un en önemli gündemlerinden biri de deprem... Büyükşehir belediyesinin 2018 senesinde 1.2 milyar lira olan deprem bütçesi 2020 senesinde 340 milyon liraya düşürüldü.

İBB yönetimi yatırımları yüzde 80 azalttı
İBB yönetimi yatırımları yüzde 80 azalttı
Londra sokaklarında Ermeniler Azerilere saldırdı
Londra sokaklarında Ermeniler Azerilere saldırdı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Ayasofya' açıklaması
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Ayasofya' açıklaması
AYM'den CHP'ye ret
AYM'den CHP'ye ret
Mimar Sinan'ın eseri 117 yıldır kilise!
Mimar Sinan'ın eseri 117 yıldır kilise!
Başkan Erdoğan'dan Azerbayan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Azerbayan açıklaması
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Pençe harekatları PKK'yı dağıttı
Pençe harekatları PKK'yı dağıttı
MİT'ten şok operasyon! Kurtarıldı
MİT'ten şok operasyon! Kurtarıldı
Ege'de daha büyük bir deprem olur mu?
Ege'de daha büyük bir deprem olur mu?
HDP'den eşini döven vekile soruşturma!
HDP'den eşini döven vekile soruşturma!
Türkiye'den bir operasyon daha!
Türkiye'den bir operasyon daha!
Daha Fazla Video Göster