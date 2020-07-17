İBB yönetimi yatırımları son 1 yılda yüzde 80 azalttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yatırımları yüzde 80 azalttı. İBB 350 şantiyedeki faaliyetleri son bir yılda durdurdu, on milyar liralık projeleri de iptal etti.

2019 faaliyet raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi devam eden projeleri iptal ettiği ve yatırımları yüzde 80 azalttığı ortaya çıktı.

İBB yönetimi çalışmaların devam ettiği 350 şantiyeyi son 1 yıl içinde kapattı.

İptal edilen 10 milyar liralık projelerin ise AK Partili ilçelerde olması dikkat çekti.

Ayrıca İBB yönetimi seçimden sonra yaklaşık 12 bin kişinin işine de son verdi.

Seçim kampanyasında trafik sorununa çözüm getireceğiz denilmesine rağmen son 1 yılda İstanbul'da ulaşım konusunda herhangi bir adım atılmaması da dikkat çekti.

İstanbul'un en önemli gündemlerinden biri de deprem... Büyükşehir belediyesinin 2018 senesinde 1.2 milyar lira olan deprem bütçesi 2020 senesinde 340 milyon liraya düşürüldü.