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İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri bir kez daha yalan oldu

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Giriş: 07.11.2021 20:16
16 milyonun hakkını savunuyoruz diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine CHP teşkilatlarına çalıştı. ''İstanbul'da yapılan her hizmetin tanımı bana ait değildir. İstanbul halkınındır, biz temsil ediyoruz. Bir partiye de ait değildir. Siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi?'' diyen CHP'li İmamoğlu'nun İBB'si CHP Tuzla İlçe Teşkilatı'nı yeni yerine taşıdı.
İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlu’nun sözleri bir kez daha yalan oldu
İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri bir kez daha yalan oldu
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