İBB sözcüsü Murat Ongun'dan Fazilet durağı itirafı: Hata oldu, yanlış söyledim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlandı. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre; Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve “Bu bir hata mı? Evet. ‘Bir duraktan bu kadar yolcu bindi’ dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş.” ifadelerini kullandı.