20 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...
İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...

İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 13:22
Güncelleme:20.03.2025 13:54
İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, 50 milyon dolar değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu'nu ofisinde 40 milyon lirayla yakaladı. Öte yandan Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın işyerlerinde ele geçirilen paralara dair görüntüler de paylaşıldı. İşte detaylar...
İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...
İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...
İBB soruşturmasında yeni görüntü! Balya balya dizmişler...
İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?
İBB soruşturmasının kilit isimleri kimler?
Antalya’da tefeci operasyonu
Antalya'da tefeci operasyonu
5 milyon euroluk rüşvet talebi!
5 milyon euroluk rüşvet talebi!
Kim bu Azad Barış? İmamoğlu ile...
Kim bu Azad Barış? İmamoğlu ile...
Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
Ekonomiye operasyon mu yapılıyor?
Ekonomiye operasyon mu yapılıyor?
İBB’ye kayyum atanır mı?
İBB'ye kayyum atanır mı?
MGK bugün toplanıyor
MGK bugün toplanıyor
Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun!
Konser ve söyleşi ihalelerinde milyonluk vurgun!
İmamoğlu’nun ifade işlemi başladı mı?
İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı mı?
İBB’nin tepe yöneticileri gözaltında!
İBB'nin tepe yöneticileri gözaltında!
Daha Fazla Video Göster