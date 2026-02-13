Küresel çetelere Fransız tokadı! Macron sosyal medya için düğmeye bastı

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücüne karşı adeta savaş ilan etti. "Pandora’nın kutusu açıldı" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çeken Macron, bot hesapların yasaklanmasından algoritmaların şeffaflığına kadar devrim niteliğinde radikal adımlar atılacağını duyurdu. Demokrasinin DNA'sını koruma vurgusu yapan Fransız lider, kurallara uymayan platformların tamamen engelleneceği restini çekti.

