İBB metro hattı tünelini kapattı! Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Açıklamalarının hiçbir doğruluk payı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, AK Parti döneminde Sancaktepe - Yenidoğan metro hattı için açılan tünel ve şaftları kapattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Döğücü, "Bu proje 2017 yılında sözleşmesi ihalesi her şeyi öz kaynaklarıyla yapılması şeklinde planlanmış bir proje. Şimdi burada yatırım planından çıkarma bahanesi olarak Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek vermediği yatırım planlarına destek vermediğiyle alakalı gerekçeler ortaya sunuluyor. Bunların hepsi Büyükşehir Belediye meclisinde Yenidoğan’daki o aksı kapatmaya çalıştıklarında tartışıldı belgeleriyle ortaya kondu. Bütün o belgeler ışığında açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalarının hiçbir doğruluk payı yok. Burası öz kaynaklarla yapılmaya planlanmış. İki zaten 6.9 kilometrelik bir hat yani diğer büyük hatlara aldıkları dış yatırım borçlanma taleplerinden çok farklı bir aks." ifadelerini kullandı.

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