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İBB borcunu ödemeyince otobüsler kontak kapatacak! İstanbul’da toplu ulaşım krizi kapıda

İBB borcunu ödemeyince otobüsler kontak kapatacak! İstanbul'da toplu ulaşım krizi kapıda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 15:55
İBB'nin borcu 5 milyar lirayı aştı. Ödeme alamayan özel halk otobüsü şoförleri sefer durdurmaya hazırlanıyor. Megakentte toplu ulaşım krizi kapıda. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
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İBB borcunu ödemeyince otobüsler kontak kapatacak! İstanbul’da toplu ulaşım krizi kapıda
İstanbul’da toplu ulaşım krizi kapıda
İstanbul'da toplu ulaşım krizi kapıda
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