15 Nisan 2025, Salı
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İBB borcunu ödemeyince otobüsler kontak kapatacak! İstanbul'da toplu ulaşım krizi kapıda
İBB'nin borcu 5 milyar lirayı aştı. Ödeme alamayan özel halk otobüsü şoförleri sefer durdurmaya hazırlanıyor. Megakentte toplu ulaşım krizi kapıda. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.