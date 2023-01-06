İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilginç 'mimik'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştuğu sırada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" sözleri sonrası yaptığı mimikler dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek." dediği sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı masa ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK KONUŞMASI

Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu, 'Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda kimse endişe duymasın' dedi.

YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.