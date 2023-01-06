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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilginç 'mimik'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek." dediği sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı masa ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.
İMAMOĞLU'NA DESTEK KONUŞMASI
Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu, 'Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda kimse endişe duymasın' dedi.
YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.