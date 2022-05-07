İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini otobüs fotoğrafı nedeniyle eleştirenlere parmak salladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini Karadeniz turu yaptığı esnada özellikle gazeteci Nagehan Alçı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirenlere sert yanıt verdi. Daha önce İmamoğlu'na destek veren Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi isimleri topa tutan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.