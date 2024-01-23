23 Ocak 2024, Salı
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İBB Başkan adayı Kurum'dan Bakırköy esnafına söz: Kararları birlikte alacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği ziyaretinde, "Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki, biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." dedi.