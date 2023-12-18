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Hz. Mevlana’nın 750’nci vuslat yıl dönümü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 09:33
Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü anısına uluslararası anma töreni düzenlendi. Her yıl 7-17 aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus programında katılımcılar, eşsiz muhabbet eşliğinde manevi yolculuğa çıktı.
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Hz. Mevlana’nın 750’nci vuslat yıl dönümü!
Hz. Mevlana’nın 750’nci vuslat yıl dönümü!
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