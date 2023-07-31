Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Mehmet Çetin Demirhan A Haber’e konuştu

Hayatını "hamdım, piştim, yandım" olarak tanımlayan hoşgörü ve barışın sembolü olan büyük bir alim Hz. Mevlana. Mehmet Çetin Demirhan da onun 22. kuşaktan torunu. Demirhan, hikayesini ve de kuşaktan kuşağa geçen Mevlevilik kültürünü A Haber'e anlattı.

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