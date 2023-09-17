17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hüznün adı: Yassıada! İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın acı hikayesi...

Hüznün adı: Yassıada! İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın acı hikayesi...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2023 09:17
Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak yazılan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından dönemin Başbakanı Ddnan Menderes ve dava arkadaşları Yassıada'da tecrit edilerek 11 ay yargılanmış ve sonunda idam edilmişlerdi. Yassıada, 2020 tarihinde yeni adıyla "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden açıldı. İşte adanın yaslı hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hüznün adı: Yassıada! İşte acı hikayesi...
Hüznün adı: Yassıada! İşte acı hikayesi...
Başkan Erdoğan New York’ta! İşte programı
Başkan Erdoğan New York'ta! İşte programı
İzmir’de helikopter baraja düştü! İşte bölgede son durum
İzmir'de helikopter baraja düştü! İşte bölgede son durum
Adnan Menderes’in son günü
Adnan Menderes’in son günü
Başkan Erdoğan ABD’de
Başkan Erdoğan ABD'de
Kılıçdaroğlu terörist övücüye selam gönderdi!
Kılıçdaroğlu terörist övücüye selam gönderdi!
CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor
"CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor"
İzmir’de istila alarmı! Uzman isim uyardı
İzmir'de istila alarmı! Uzman isim uyardı
Kaftancıoğlu’ndan Özel’e mesaj
Kaftancıoğlu’ndan Özel’e mesaj
Afyonkarahisar’da helikopter kazası!
Afyonkarahisar'da helikopter kazası!
Türk askerinden kış temizliği....
Türk askerinden kış temizliği....
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı!
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı!
Daha Fazla Video Göster