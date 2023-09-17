Hüznün adı: Yassıada! İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın acı hikayesi...

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak yazılan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından dönemin Başbakanı Ddnan Menderes ve dava arkadaşları Yassıada'da tecrit edilerek 11 ay yargılanmış ve sonunda idam edilmişlerdi. Yassıada, 2020 tarihinde yeni adıyla "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden açıldı. İşte adanın yaslı hikayesi...

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