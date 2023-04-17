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Hükümetin kamu işçisine yeni teklifi! TÜRK-İŞ: 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 16:10
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay hükümetin kamu işçisi için yeni teklifini açıkladı. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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