HÜDA PAR'a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı! Kaçtıktan sonra da tehdit etmiş

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği parti binasındaki bıçaklı saldırıda saldırganın binadan kaçtıktan sonra da ikiliyi tehdit ettiği görüldü.

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