HSK'dan flaş açıklama: FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarlarının titizlikle incelendiğini belirtti. HSK, FETÖ ile etkin mücadele kapsamında 15 Temmuz sonrası toplam 3 bin 926 hakim ve savcının meslekten çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada kararlılık vurgusu yapıldı.