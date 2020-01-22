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22.01.2020

HSK'dan flaş açıklama: FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarlarının titizlikle incelendiğini belirtti. HSK, FETÖ ile etkin mücadele kapsamında 15 Temmuz sonrası toplam 3 bin 926 hakim ve savcının meslekten çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada kararlılık vurgusu yapıldı.

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