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22.01.2020
HSK'dan flaş açıklama: FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarlarının titizlikle incelendiğini belirtti. HSK, FETÖ ile etkin mücadele kapsamında 15 Temmuz sonrası toplam 3 bin 926 hakim ve savcının meslekten çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada kararlılık vurgusu yapıldı.
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