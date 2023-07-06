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Hollanda okullarda cep telefonunu yasaklıyor! Uygulama ortaokul ve liselere kapsayacak

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Giriş: 06.07.2023 09:24
Hollanda, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin sınıflarda yasaklanması yönünde karar aldı. Telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtması ve öğrenme becerilerini zayıflatması gerekçesiyle karar alındı.
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