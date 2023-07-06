Hollanda okullarda cep telefonunu yasaklıyor! Uygulama ortaokul ve liselere kapsayacak

Hollanda, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin sınıflarda yasaklanması yönünde karar aldı. Telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtması ve öğrenme becerilerini zayıflatması gerekçesiyle karar alındı.

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