Hizmet siyasetinde yeni durak Pendik! Başkan Erdoğan 168 projenin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik’e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Bu eserlerin arasında yer alan Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi ve Gençlik Kampı gibi tesisler donanımları ve sağladıkları hizmetlerle dikkat çekiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.