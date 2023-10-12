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Hizbullah nedir? Ne zaman, neden ve nasıl kuruldu?

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 00:27
Güncelleme:12.10.2023 00:31
Hizbullah güçleri ve İsrail ordusu arasında sıcak temas sürüyor.  Hizbullah füze saldırını üstlendi, İsrail Lübnan’ı vurdu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Hüseyin Mercan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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