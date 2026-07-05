NATO'nun finansmanı Ankara'da tartışılacak

Türkiye, dünya siyasetinin kalbinin atacağı tarihi NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken; masadaki en sıcak ve tartışmalı başlıklardan biri de ittifakın finansmanı olacak. İttifakın caydırıcı askeri gücü kadar, bu devasa mekanizmanın işletilme maliyeti de küresel kamuoyunun takibinde. Peki, dünyanın en büyük askeri paktının faturasını gerçekte kim ödüyor? Avrupa ülkeleri savunma bütçelerinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu? Milyar dolarlık "güvenlik faturası" ve ittifak içindeki harcama krizini A Haber mercek altına alıyor.