Hizbullah Nahariye’yi vurdu: Savaşın seyri değişiyor!

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon en yüksek seviyeye çıkarken, Hizbullah’ın fırlattığı roketler İsrail’in kuzeyindeki Nahariye kentini savaş alanına çevirdi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, saldırıların merkezinden en sıcak görüntüleri aktardı. Tel Aviv ve Nahariye hattında yaşanan bombardıman dalgası İsrail ordusunda büyük bir paniğe neden olurken, demir kubbe sistemlerinin yetersizliği ve uyarı sirenlerinin çalmaması halktaki korkuyu zirveye taşıdı. Savaşın planlanandan çok daha uzun süreceği bizzat İsrail makamları tarafından itiraf edilirken, bölgedeki insani dram her geçen dakika derinleşiyor.