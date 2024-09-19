Hizbulla İsrail saldırılarına yanıt verecek! Sokaklarda korku

Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim ağına ikinci bir siber saldırı düzenledi. İsrail güçleri bu kez örgütün kullandığı telsizleri patlattı. Yüzlerce el telsizinin eş zamanlı infilak ettiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Lübnan’da yaşananları A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlattı.

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