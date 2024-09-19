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Hizbulla İsrail saldırılarına yanıt verecek! Sokaklarda korku

Hizbulla İsrail saldırılarına yanıt verecek! Sokaklarda korku

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 10:59
Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim ağına ikinci bir siber saldırı düzenledi. İsrail güçleri bu kez örgütün kullandığı telsizleri patlattı. Yüzlerce el telsizinin eş zamanlı infilak ettiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Lübnan’da yaşananları A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlattı.
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