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Heyecanlandıran MİUS paylaşımı! Türkiye için önemi ne? Katkısı ne olacak? MİUS nedir?

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 15:40
Güncelleme:12.03.2022 15:45
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan tüm Türkiye’yi heyecanlandıran İnsansız Savaş Uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi.  Selçuk Bayraktar mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi." ifadelerine yer verdi. Peki Türkiye’ye katkısı ne olacak? MİUS nedir? MİUS’un önemi ne? Envantere girdiğinde avantajları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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