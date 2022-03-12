Heyecanlandıran MİUS paylaşımı! Türkiye için önemi ne? Katkısı ne olacak? MİUS nedir?

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan tüm Türkiye’yi heyecanlandıran İnsansız Savaş Uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Selçuk Bayraktar mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi." ifadelerine yer verdi. Peki Türkiye’ye katkısı ne olacak? MİUS nedir? MİUS’un önemi ne? Envantere girdiğinde avantajları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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