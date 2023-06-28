Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu LGS'de 500 tam puan alarak birinci oldu

Hem hafızlık eğitimi alıp hem de Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencisi olan Saliha İbrahimoğlu katıldığı LGS'de 500 tam puan yaparak birinci oldu. Saliha İbrahimoğlu A Haber muhabiri Kübra Kılıç'a özel açıklamalarda bulundu.

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