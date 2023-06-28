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Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi! Saliha İbrahimoğlu LGS'de 500 tam puan alarak birinci oldu

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 12:55
Hem hafızlık eğitimi alıp hem de Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencisi olan Saliha İbrahimoğlu katıldığı LGS'de 500 tam puan yaparak birinci oldu. Saliha İbrahimoğlu A Haber muhabiri Kübra Kılıç'a özel açıklamalarda bulundu.
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