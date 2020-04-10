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10.04.2020

Helikopterle koronavirüs uyarısı! Antalya polisi denetimlerini artırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. İlk vaka 11 Mart'ta görülmesine rağmen Türkiye, tedbirlerini salgın sınıra ulaşmadan almıştı. Bu kapsamda da her şehirde farklı izolasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Antalya'da da polis denetimlerini artırarak helikopterle koronavirüs uyarısı yapıldı.

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